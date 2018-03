Droga, aveva 2 serre in camera: arrestato 24ennne incensurato a Paola

I Carabinieri di Paola hanno tratto in arresto un 24enne incensurato di Paola, con l’accusa di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

La stanza che il giovane aveva preso in affitto è stata trasformata in una vera e propria base operativa destinata alla produzione di marijuana, costituita da 2 serre da interno riscaldate attraverso lampade alogene e complete di tutte le attrezzature necessarie.

Il blitz dei militari è scattato in seguito ad un sospetto via vai di persone dall’ appartamento. Ingente il quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato: 50 piante di marijuana in fase di coltivazione – di altezza compresa tra il metro ed i 25 cm – 200 grammi di marijuana già essiccata. Posti sotto sequestro anche un bilancino di precisione, fertilizzanti destinati alla coltivazione della droga e 3 mila euro in banconote di piccolo e medio taglio. La droga, sul mercato, avrebbe fruttato svariate migliaia di euro.

L’arrestato, terminate le formalità di rito, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Paola, coordinata dal Procuratore Pierpaolo Bruni, è stato tradotto in regime di arresti domiciliari presso la sua residenza, a disposizione dell’A.G. procedente.