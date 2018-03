Crotone: sindaco incontra comandante Sabbi del 2° Reggimento dell’Esercito “Sirio”

Il sindaco Ugo Pugliese ha incontrato nella Casa Comunale il Tenente Colonnello Maurizio Sabbi comandante del 2° Reggimento Aviazione dell'Esercito “Sirio”.

Nel corso del cordiale colloquio il comandante Sabbi ha comunicato che da oggi al 11 marzo il 2° Reggimento sarà impegnato in una attività addestrativa di preparazione degli equipaggi di volo presso l'aeroporto S. Anna di Crotone.

Il sindaco si è detto particolarmente felice che la città di Crotone possa ospitare un così significativo evento che conferma la sensibilità degli uomini dell'Esercito Italiano aperti ad un costante rapporto con la gente e con il territorio tutto e, inoltre, ha ringraziato il comandante Sabbi per il prezioso contributo che il Reggimento fornisce a favore delle comunità calabresi in materia di sicurezza e tutela dell'ambiente auspicando, a tal proposito, una sinergica collaborazione con l'Esercizio anche con ulteriori momenti di presenza del 2° Reggimento in città.