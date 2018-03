Protesta Lsu-Lpu, Denardo: “passo avanti sulla contrattualizzazione”

Sul percorso di protesta per rivendicare la contrattualizzazione degli ex Lpu Lsu erano presenti stamane presso il Dipartimento Lavoro della Regione Calabria, alcuni esponenti della dirigenza della regionale, le parti sociali - Cgil e Cisl - ed una delegazione di lavoratori Lsu ed Lpu, che da lunedì scorso hanno iniziato un percorso di protesta per rivendicare la loro contrattualizzazione.

È stato chiesto il vincolo temporale delle procedure per gli accordi definiti con la Regione sulla vertenza Lsu ed Lpu che prevedono un dettagliato processo tecnico e politico per la loro ricontrattualizzazione.

Il dirigente del dipartimento Pasquale Capicotto, con delega politica del presidente, ha ufficializzato la disponibilità degli Enti dove collocare i 48 lavoratori.

“Oggi, possiamo dire, con una cauta soddisfazione, che è stato fatto un passo in avanti. Si potrebbe aver messo la parola fine su tutta questa storia, durata anche troppo” – ha espresso il segretario generale della Cgil di Vibo Valentia, Luigino Denardo comunicando in conclusione che “da qui, per metà mese saremo convocati per sincerare e condividere le soluzioni definite ed entro fine marzo sarà sottoscritto il nuovo contratto di lavoro”.