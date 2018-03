Incidente stradale a Pizzo, due feriti. Chiusa ss 18

A causa di un incidente fra due autovetture, la strada statale 18 “Tirrena Inferiore” è chiusa provvisoriamente al traffico, in entrambe le direzioni, al km 418,600 nel territorio comunale di Pizzo in provincia di Vibo Valentia. Nel sinistro - informa Anas - sono rimaste ferite due persone.

Al momento la viabilità alternativa è segnalata in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per gli accertamenti della dinamica, per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.