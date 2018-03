Cosenza, appello dell’ex assessore Toscano: “noi padri dimenticati dallo Stato”

È disperato l’appello che lancia l’ex Assessore al Comune di Rende Vittorio Toscano, un grido rivolto alla tutela dei Padri separati da parte dello Stato e di quei “Presidenti dei Tribunali che non emettono provvedimenti d'urgenza dopo 15 mesi a favore di quei "Padri", che in una forte crisi economica, non si vedono ridotti il contributo al mantenimento per una figlia minorenne che percepisce più di un Direttore di Banca”.

“Giudici che avallano "spero inconsapevolmente" quelle strategie di quelle mamme che strumentalizzano i propri figli pur di ottenere con avidità danaro, immobili e quanto altro pur dopo essersi rifatti una vita con un altro compagno e lavorare con uno stipendio “ammirevole” – punge la nota.

“Come si possono costringere i "padri" a vendersi quegli immobili, anche di famiglia, costruiti con tanti sacrifici pur di ottemperare ai provvedimenti dei tribunali.

e' arrivato il momento di dire basta a questo stato ingrato ed ingiusto.

lottero' per quei diritti umani non riconosciuti a tutti noi "padri" abbandonati dalle istituzioni” – ha concluso sul piede di guerra Toscano.