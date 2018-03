Aspettando il Giro d’Italia. Torna la gara ciclistica nel cuore degli italiani

È in arrivo, tanto attesa dagli appassionati, la centunesima edizione del Giro d’Italia 2018, in programma dal 4 al 27 maggio, presentato ufficialmente a Gerusalemme il 18 settembre 2017 alla presenza di Luca Lotti, ministro italiano per lo Sport, e del ministro israeliano per la Cultura e lo Sport Miri Regev; il Giro si disputerà in 21 tappe complessive.

Il ciclismo è uno sport molto amato e seguito, come dimostrano le diverse gare dedicate a questa disciplina sportiva, capace di mettere in risalto le bellezze naturali e paesaggistiche dell’Italia e di emozionare gli spettatori.

Sempre di più nel cuore degli italiani, la famosa e seguita competizione ciclistica italiana ripartirà dunque quest’anno dalla Sicilia (e in particolare dalle città di Catania, Agrigento e Caltanissetta), a seguito delle precedenti, iniziali tappe in Israele.

Si inizia dunque da Gerusalemme (è la tredicesima occasione in cui il Giro comincia al di fuori dei confini nazionali) il giorno 4 maggio (in cui sarà assegnata la prima maglia rosa, con un omaggio al grande campione italiano del ciclismo su strada Gino Bartali), per poi concludersi poi a Roma, sede del circuito finale, domenica 27 maggio.

Oltre all’attesa relativa ai vincitori della gara (alla quale, a quanto pare, parteciperà anche il famoso ciclista britannico Chris Froome), la competizione ciclistica dedicherà dei momenti delle proprie tappe ad avvenimenti che hanno segnato il nostro paese, sia per la cronaca che per la storia, nel rispetto del patrimonio culturale, storico ed ambientale italiano.

A partire dal tributo alle ventinove vittime della tragedia avvenuta all’hotel Rigopiano che, come tutti ricorderanno, è stato distrutto da una slavina nell’anno 2016, fino all’atteso ricordo di Michele Scarponi, il compianto ciclista chiamato da tutti “Aquila di Filottrano”, morto tragicamente durante un allenamento vicino al suo paese di origine nell’aprile del 2017.

Non manca un omaggio alla storia nazionale: in occasione dei cento anni dalla fine della prima Guerra Mondiale gli atleti in gara passeranno infatti per Nervesa della Battaglia, sede del Sacrario Militare del Montello, che custodisce i resti di novemila e oltre militari italiani, poi per Rovereto (tappa di arrivo della cronometro di 34,5 chilometri), città in cui è posta la Campana dei Caduti, altro monumento importante della storia italiana del Novecento.

La gara si giocherà inoltre tra l’ostico monte Zoncolan e la cosiddetta “Cima Coppi”, collocata sul passo dello Stelvio, la quale, con i suoi 2758 metri sul livello del mare, rimane tra le cime più alte ed emozionanti toccate dalla celebre competizione ciclistica.

GIRO 2018: LE PRINCIPALI TAPPE

Vediamo dunque nel dettaglio quali saranno le tappe di questo Giro d’Italia 2018, mentre già, tra gli appassionati e sui siti specializzati in scommesse ciclismo, si pensa ai pronostici di vittoria.