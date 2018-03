Karate. Serie A, finale in Austria per gli atleti Akc Genovese e Greco

L’Asd Accademia Karate Crotone gareggerà dal 2 al 4 marzo in Austria nella seconda tappa del Karate 1 Serie A in cui saranno impegnati nella categoria -75kg gli atleti Fabio Greco ed Emanuele Genovese.

I due pitagorici, purtroppo reduci tutti e due da un infortunio, non hanno potuto esprimersi al meglio per circa un mese ma, ora, concluso il ciclo di preparazione col M° Rosario Stefanizzi, sono pronti a rendere la vita dura agli altri contendenti e certamente intenzionati a cercare di scalare il ranking mondiale necessario per accedere alla possibilità di partecipare alle future qualificazioni olimpiche.

Il M° Enzo Migliarese e tutto lo staff dell’Akc oltre a ringraziare per il supporto gli sponsor, esprimono un vivo in bocca al lupo a tutti i partecipanti a questo evento internazionale sicuri che Fabio Greco ed Emanuele Genovese si esprimeranno in modo pari al loro valore.