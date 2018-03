Termosifoni freddi al Gravina, singolare protesta degli studenti: in aula con i piumoni

I termosifoni non funzionano e per questo motivo gli studenti del liceo Gravina di Crotone si sono presentati a scuola lo stesso ma con coperte e piumoni.

La singolare protesta segue quella dello scorso lunedì, promossa per denunciare le cattive condizioni strutturali dei plessi in cui fanno lezione.

Così, nella struttura di via Ugo Foscolo, ci sono i solai precari, i riscaldamenti al plesso ex clinica San Francesco non funzionano, le palestre sono chiuse, i laboratori inutilizzabili, le stufe mal funzionano perché il contatore non regge.

La protesta di oggi fa seguito allo sciopero bianco (che ha visto l'ingresso a scuola ma senza partecipare alle lezioni) attuato ieri: ciò in attesa che domani il responsabile dell'edilizia scolastica della Provincia di Crotone compia un sopralluogo insieme alla dirigente.