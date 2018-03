Agraria, premiata una tesi di dottorato sul Paesaggio terrazzato della Costa Viola

Una tesi dedicata al paesaggio terrazzato della Costa Viola è stata premiata in occasione del XV Convegno Aissa alla Libera Università di Bozen-Bolzano. È successo lo scorso 23 febbraio quanto la tesi di dottorato dal titolo “Il paesaggio terrazzato della “Costa Viola” (Calabria). analisi dei caratteri distintivi e delle dinamiche di cambiamento” svolta nell’ambito del dottorato di ricerca in Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari e Ambientali (XXVIII Ciclo) di Salvatore Praticò, con tutor Giuseppe Modica, ha ottenuto un premio.

Il tema centrale è stata l’analisi e l’interpretazione dei cambiamenti del paesaggio terrazzato della Costa Viola intercorsi tra il 1955 e il 2014. Si evidenziano le dinamiche di trasformazione anche in relazione ai fenomeni erosivi di frana riscontrati nell’area. L’attenzione della ricerca ha dato ampio spazio all’evoluzione degli usi del suolo LU/LC analizzata con tecniche di geomatica avanzata, per poi focalizzarsi su una più completa caratterizzazione del paesaggio utilizzando metodologie innovative a livello europeo quali la Historic Landscape Characterisation/Historic Land-use Assessment (HLC/HLA). Tali metodologie, innovative per il territorio italiano, sono state affinate in collaborazione con il Landscape Research Group del Dipartimento di Geografia dell’Università di Ghent (Belgio), sotto la guida di Veerle Van Eetvelde e Emerito Marc Antrop.

Nella motivazione del premio si legge quanto segue: “L’analisi del paesaggio terrazzato, che ha una tradizione secolare, viene effettuata con metodologie moderne e innovative, adottando elevatissimi livelli di dettaglio ed i risultati originali sono resi accessibili sulla rete internet attraverso una piattaforma WebGIS”. Il premio dell’AISSA a Praticò costituisce anche un riconoscimento indiretto alla qualità della formazione superiore e della ricerca svolte nel Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.