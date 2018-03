Il “Telesio” di Cosenza sperimenta nuove strade anche nella comunicazione

È tutto pronto al liceo classico Telesio' di Cosenza per quello che sarà un vero e proprio evento della comunicazione: domani alle 18.30 online sul sito www.liceotelesiocosenza.gov.it e su tutti i social network della scuola andrà in onda la Conferenza di presentazione dei numeri delle iscrizioni per l'anno scolastico 2018 - 2019.

L'incontro sarà moderato dalla giornalista Barbara Marchio e la conduzione per chi segue da fuori sarà affidata a Silvana Gallucci che sarà in collegamento dalla Sala Stampa del Liceo con il regista Jacopo Sica. Interverranno: Antonio Iaconianni, dirigente scolastico del Liceo; Bruno Amantea, ordinario e. presso la Facoltà di Medicina dell'Unicz ed il magistrato Vincenzo Di Pede, presidente della sezione civile del Tribunale di Castrovillari.

Antonio Iaconianni, entusiasta ha così commentato: “Si è messa in moto una imponente macchina organizzativa per far si che questo primo esperimento di comunicazione possa andare nel migliore dei modi ed arrivare al maggior numero possibile di persone non solo in Calabria, ma anche in Italia e nelle diverse parti del mondo da dove con tanta attenzione ci seguono i nostri studenti che stanno facendo in questi giorni stage all'estero ed i nostri ex studenti che si trovano fuori per studio o lavoro, oltre che ovviamente al maggior numero di giornalisti che sono i principali destinatari di questa Conferenza. Ognuno - ha continuato il Dirigente - potrà tranquillamente seguire dalla propria postazione l'evento. Sarà, o almeno stiamo facendo il possibile perché ciò avvenga, una Conferenza che dal punto di vista tecnico avrà i requisiti della professionalità, come è ormai per ogni nostro evento”.

“Sono coinvolte un gran numero di persone, tanti gli studenti, come sarà poi possibile leggere nei titoli di coda e ad ognuno va il mio grazie di cuore. Su tutti ringrazio il nostro studente e regista Jacopo Sica ed il prof. Gianfranco Confessore per la consulenza tecnica tanto preziosa. Mi preme poi ringraziare i graditi ospiti che interverranno: il prof. Bruno Amantea ed il giudice Vincenzo Di Pede, che leggeranno con me i numeri e ne daranno una loro interpretazione. Ed un grazie particolare alla giornalista Barbara Marchio che modererà l'incontro che per quanti ci seguiranno da casa avrà anche una conduzione che abbiamo affidato alla prof.ssa Silvana Gallucci che sarà in collegamento dalla Sala Stampa del 'Telesio' con Angelo Costa che ha curato il coordinamento dell'evento. Insomma - ha concluso Iaconianni - anche questa volta, mi sia concesso, al Liceo 'Telesio' si fanno le cose in grande”.