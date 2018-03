Un nuovo atleta nella rosa del Basketball Lamezia: è Cuccarese

Nuovo acquisto per Basketball Lamezia Fabio Cuccarese, proveniente dalla Polisportiva Battipagliese in serie B. Fabio, nato a Potenza il 27 Agosto 1998, lucano di nascita, cresciuto nelle giovanili della Virtus Siena vanta già un’ottima esperienza nonostante la giovane età.

Come già detto cresciuto nella Virtus Siena, dove ha militato in Dng e C regionale è passato poi a Pistoia in Dng nella stagione 2014 e 2015, collezionando 152 punti. Passato prima dal Bottegone Basket in serie B poi dalla Pallacanestro Piacentina in Dng.

Dalla stagione 2015 e 2016 gioca stabilmente in serie B, prima con Piacenza poi con Sangiorgese e in questo inizio di stagione con la neopromossa Polisportiva Battipagliese nel girone D della categoria cadetta. Ultimo acquisto per i giallo blu che completano il roster proprio all’ultimo secondo.