Paludi, Baldino: “pronti 180mila euro per la depurazione”

Il sindaco di Paludi, Domenico Baldino esprime soddisfazione per il finanziamento di 180 mila euro destinato alla depurazione e che si inserisce nell’ambito del Por Calabria 2014/2020-Azione 6.3.1.

Il progetto di adeguamento funzionale dell’impianto a fanghi attivi presentato dall’Amministrazione Comunale interesserà località Paranilo.

Baldino ha spiegato anche che “saranno effettuati dei lavori alle vasche. Saranno, inoltre, messe a nuovo due pompe di sollevamento che interesseranno la periferia, una in località Agogliana e l’altra in via Soccorso”.

Altri finanziamenti saranno rivolti invece in seguito al risparmio energetico e alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio boschivo.