Tullio Cesareo lancia il progetto “Noha”

Tullio Cesario nasce a Cosenza dove vive e coltiva la sua passione per la musica che entra nella sua vita troppo presto (come succede spesso) ed è costretto a sospenderla e riprenderla in mano dopo 10 anni.

L’interesse per il connubio tra note e parole, lo porta a scrivere canzoni intime, come intime sono le emozioni che racconta.

“Si scrive una canzone” - dice Tullio - perché si vuol dire qualcosa e non sempre si è capaci di riuscirci in poco più di 3 minuti. Pancia, cuore, testa: i tre luoghi di maturazione dei sentimenti; dell’odio ma anche dell’amore. Tre scenografie intrecciate tra loro per spiegare ciò che in fisica viene chiamata equazione di Dirac: l’equazione più bella in natura. Un errore che vanifica tutto. La speranza di ricostruire quanto si è distrutto, la forza per riuscirci nonostante i silenzi…”

L’undici dicembre scorso presso il Teatro dell’Acquario di Cosenza, aiutato da Lorenzo Madeo alla chitarra, Mattia de Luca alla batteria (che è anche le batterie del disco) e Giuseppe Paese al basso, Tullio presenta in anteprima ciò che saranno i Live del progettonoah con una data zero soldout che ha dato un esito di pubblico e critica imponente: 140 paganti al concerto con 120 copie vendute in anteprima del disco.

Tuttavia Tullio non è soddisfatto, quello che gli manca e la dimensione di “gruppo”. I punti di riferimento musicale di Noah sono i gruppi musicali italiani contaminati dalla musica inglese e di Seattle anni ’90: Afterhours, Marlene kuntz, Ritmo Tribale.

Dal 5 gennaio è online il suo singolo “Adesso Tocca a me”, accolto da subito con entusiasmo da amici e appassionati: scelto proprio a conferma del successo della band e del loro sodalizio con Massimiliano Emme Alkatraz management booking label pressoffice che ha creduto fin da subito nella forza comunicativa dei Progetto Noah. Intanto si attende a maggio l’inizio del tour della band.