Brevi di cronaca. Ritrovato uomo scomparso. Un arresto e tre denunce

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Rogliano hanno effettuato una serie di attività straordinarie di controllo del territorio mettendo in campo, su indicazione del Comando Provinciale di Cosenza, dei servizi di prevenzione e repressione dei reati.

AI DOMICILIARI, BECCATO FUORI CASA

Sul piano del controllo del rispetto delle misure detentive, i militari della Stazione di Mangone hanno così arrestato un 27enne cosentino, di fatto domiciliato a Cellara, dove sta scontando i domiciliari.

L’uomo è stato sorpreso fuori dalla sua abitazione a bordo di un’autovettura guidata dalla compagna.

Il giovane ha cercato di giustificare l’assenza, protrattasi per oltre un’ora, senza però riuscire a fornire una motivazione valida; già ammonito nelle settimane passate a non violare la misura è stato arrestato per evasione.

LITE TRA RAGAZZI, ROMPONO FINESTRA DELLA SCUOLA

Dal punto di vista della repressione degli atti di vandalismo, i Carabinieri di Pedace sono intervenuti in una scuola elementare, in Località Trenta, Casali del Manco, dopo che alcuni passanti avevano segnalato una rissa; giunti sul posto, i militari hanno identificato tre ragazzi di età compresa tra i 17 e 26 anni e che presentavano i segni di colluttazione.

I tre dapprima hanno collaborato con i militari, fornendo una prima versione dei fatti e raccontando come uno di loro, nel corso della violenta lite, avesse anche infranto il vetro di una delle finestre della scuola.

Rifiutato l’intervento dei sanitari e portati in caserma per formalizzare il loro racconto però, i ragazzi hanno ritrattato la versione precedentemente affermando di non ricordare cosa fosse accaduto. Incastrati dalle riprese di una telecamera installata nelle vicinanze, sono stati tutti denunciati per danneggiamento e favoreggiamento personale.

SPARISCE DI CASA, RITROVATO ALLA FERMATA DEL BUS

Sempre i carabinieri di Pedace sono riusciti poi a ritracciare un 46enne originario di Cosenza ma da anni residente a Pietrafitta, che non aveva più dato notizie di sé. L’uomo, affetto da problemi psichici, era sparito allontanandosi improvvisamente dall’abitazione dei genitori, a piedi e senza alcuna disponibilità di denaro.

Il giorno dopo il padre, preoccupato per il mancato rientro del figlio la sera precedente, aveva sporto denuncia presso la Stazione dell’Arma di Aprigliano; sono subito scattate le ricerche con l’impiego di numerosi militari che si sono concentrate nell’area dei comuni di Aprigliano, Piane Crati e Casali del Manco, dove poi l’uomo è stato rintracciato, dopo appena 2 ore, nei pressi di una fermata dell’autobus.

In evidente stato confusionale, è stato rifocillato dai carabinieri e poi affidato alle cure dei sanitari.