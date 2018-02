Marjuana e hashish nel water di casa, extracomunitario in manette

Un gambiano 28enne con precedenti di polizia è stato arrestato a Rosarno per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.

L’arresto, eseguito dai carabinieri della tenenza locale, è scattato dopo una perquisizione nell’abitazione dell’extracomunitario, in Via Sandulli della cittadina reggina.

Nel water di casa, e coperta da cumuli di carta igienica è stata infatti trovata una bottiglia di plastica con dentro 50 grammi di marjuana e 2 di hashish, il tutto già suddiviso in 14 dosi termosigillate e pronte per essere messa in vendita.

Per lo straniero sono scattate le manette in flagranza di reato ed è stato messo ai domiciliari. La droga, invece, è stata sequestrata e verrà ora inviata al Ris di Messina per le analisi tossicologiche.