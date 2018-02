Manufatto abusivo a Crotone, sequestrato dai Vigili urbani

La squadra di Polizia Edilizia dei Vigili Urbani di Crotone ha scoperto un manufatto che era in costruzione con blocchetti in cemento e tetto, di un piano fuori terra e della dimensione di circa 30 mq.

I lavori erano eseguiti nella zona di via Fiume Esaro e senza qualsiasi autorizzazione edilizia. Per questo il proprietario del terreno è stato denunciato alla Procura della Repubblica e il manufatto sequestrato d’iniziativa per impedire la prosecuzione dei lavori.

La documentazione è stata trasmessa anche all’ufficio tecnico comunale affinché emetta un’ordinanza di demolizione a carico del proprietario.

Il Comando dei Vigili Urbani pitagorici ha già previsto di rafforzare, con l'arrivo della primavera, i servizi di controllo e prevenzione sugli abusi edilizi così di scoraggiarne il fenomeno.