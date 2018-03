Rosarno, grande successo per lo spettacolo di Sabato a teatro

Grande successo per lo spettacolo della rassegna Sabato a teatro. Domenica 25 febbraio i protagonisti della rassegna teatrale sono stati gli attori del Laboratorio Teatrale Rosarno 1976, che hanno riproposto lo spettacolo “Due Giorni in Pretura” di Corrado Spataro, per la regia di Michele Spataro. Una commedia ricca di musiche e momenti divertenti, nella quale si raccontano le vicende che si verificano all’interno di un tribunale improbabile

Un giudice sull’orlo dell’esaurimento, incalzato dalle avances di una cancelliera innamorata, deve sopportare il susseguirsi degli eventi, tra ladri di polli, avvocati sui generis, farmacisti ciarlatani, aspiranti veline, fidanzate gelose, pop star e vigilanti tuttofare alle prese con i tagli di spesa. Nonostante si trattasse della 4° replica, si è registrato il tutto esaurito in sala, con il pubblico che ha accompagnato gli attori con applausi e risate per tutto il corso della serata.

Sabato 3 marzo alle 20.30 ritorna, dopo il successo avuto nell’edizione 2017 con “Taxi a due piazze”, la compagnia il volo delle comete con lo spettacolo “L’Invisibile che c’è” di Antonio Grosso, per la regia Giacomo Aversa.