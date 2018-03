Ona, annunciato sportello amianto a Rose

È stato annunciato nel corso di un incontro gli studenti lo sportello amianto che verrà aperto dall’Ona a Rose. Partito a novembre, prosegue senza sosta il percorso del progetto “Ambiente e amianto” guidato dall’Osservatorio Nazionale Amianto di Cosenza, con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Sabato scorso, il team di volontari ed esperti dell’associazione ha incontrato l’amministrazione e i cittadini di Rose per la presentazione ufficiale del progetto che li vede protagonisti. Rose è infatti uno dei due Comuni coinvolti – assieme a Montalto Uffugo, dove la stessa presentazione si terrà nei prossimi giorni – in questo percorso di dieci mesi che riguarda anche le scuole (l’Itcgt “Falcone” di Acri e l’Iis-Ipsia “Marconi” di Cosenza) e l’associazione “In dulcedine societatis” di Rende, dove già si sono tenuti diversi incontri.

L’occasione è servita anche per annunciare l’apertura dello Sportello amianto, previsto dalla legge regionale 14/2011, che a causa dei tanti ritardi accumulati dalla Regione prima e dopo l’emanazione della normativa non è ancora diventato realtà in nessun Comune calabrese. Rose sarebbe quindi il primo a inaugurare questo importante servizio che, gestito dagli esperti dell’Ona, sarà di supporto ai cittadini per guidarli tra gli adempimenti necessari alle bonifiche.

“Vivace il dibattito che ha visto protagonisti – oltre ai rappresentanti dell’Ona Giuseppe Infusini e Beniamino Falvo e ai giovani del team “Ambiente e amianto” – il sindaco di Rose Mario Bria, il vicesindaco Francesco Imbrogno e il capogruppo consiliare Antonio Orsino in veste di moderatore. Tutti gli interventi si sono soffermati sull’importanza della problematica e sull’urgenza di trovare delle soluzioni per tutelare la salute dei cittadini, sottolineando la disponibilità da parte dell’amministrazione a portare avanti la lotta all’amianto in una chiave di collaborazione con gli abitanti del territorio.

Diversi anche i contributi e gli spunti di discussione arrivati proprio da questi ultimi presenti nel pubblico, che hanno approfittato dell’occasione per chiarire alcuni dubbi e far sentire la propria voce. Particolarmente preoccupante a Rose la vicenda dell’ex Russo Pavimenti, alla quale l’Ona si è interessata già da tempo, e che è stata al centro della parte finale del dibattito. Nel corso del suo intervento, Giuseppe Infusini ha proposto agli amministratori la riunione di un consiglio comunale aperto avente per oggetto la “Richiesta di intervento regionale per la bonifica dell’ex opificio Russo Pavimenti in località Petraro del Comune di Rose”, con la presenza dell’Ona.