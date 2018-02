Scoperto fabbricato abusivo nel centro storico di Strongoli. Sequestrato

Un fabbricato abusivo in corso di edificazione è stato sequestrato dai carabinieri forestali nel centro storico di Strongoli. Salgono così a 6 le costruzioni "illegali" identificate dall’inizio dell’anno nel territorio comunale. Il sequestro è stato già convalidato dall’Autorità giudiziaria.

A seguito di una segnalazione, i militari di Cirò hanno scoperto il manufatto in un cortile privato in aderenza ad una costruzione preesistente. Al momento del sopralluogo erano stati realizzati una platea in conglomerato cementizio con sovrastante una struttura di forma poligonale.

Lo stesso - realizzato con una intelaiatura di acciaio e su una superficie di circa 41 metri quadrati - non era stato ancora completato ed è stato pertanto sequestrato preventivamente per impedire che la violazione urbanistica edilizia, sanzionata penalmente, potesse essere portata alle estreme conseguenze.

Denunciate due persone di Strongoli, moglie e marito comproprietari dell’area, per mancanza del permesso di costruire, del progetto esecutivo e della direzione dei lavori da parte di un tecnico abilitato.

Come dicevamo sale così a sei il numero dei sequestri di fabbricati abusivi, eseguiti dall’inizio del 2018, dai carabinieri forestali. L’operazione sembrerebbe segnare un cambio di passo: finora, infatti, i sigilli avevano interessato l’agglomerato di Strongoli Marina, edificato in maniera caotica nel corso degli ultimi decenni, senza una visione urbanistica lungimirante.