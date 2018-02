Due amichevoli per la Viola Basket

La MetExtra Reggio Calabria disputerà due utili test amichevoli prima del temporaneo “rompete le righe” previsto nel week end in cui il campionato dei reggini resterà fermo per lo svolgimento delle Final Eight di Coppa Italia in programma a Jesi.

I neroarancio saranno impegnati mercoledì 28 febbraio alle 19.30 al PalaPentimele con la Barbecue Vis Reggio Calabria, squadra militante in serie C Regionale, mentre nella giornata di domani, giovedì 1 marzo, la Viola sarà di scena alle ore 18.00 al“ PalaFantozzi” di Capo d’Orlando in uno scrimmage contro la Betaland, compagine impegnata nella massima serie.