Civico Trame concede una sala per gli allenamenti dell’Asd Lucky Friends

L’Associazione Antiracket Lamezia Onlus, è riuscita con molti sacrifici, a rendere fruibile un immobile comunale per anni abbandonato e vandalizzato. Tutto ciò è stato pensato e realizzato allo scopo di restituire questo luogo, il Civico Trame, alla città, e per renderlo un luogo di aggregazione aperto a tutti e a tutte le realtà positive del territorio.

Per questo, appena saputo dell’indisponibilità di Palazzo Panariti, luogo abituale per i loro allenamenti, abbiamo contattato i responsabili dell’associazione Asd Lucky Friends per offrire la disponibilità del Civico Trame ai loro atleti.

Questa associazione, nata nel novembre 2012 per regalare un’opportunità ai bambini che vivono con difficoltà la vita quotidiana, ha come obiettivo quello di accompagnare il cammino di questi ragazzi per fargli conoscere il mondo dello sport e le loro attitudini atletiche. Una realtà sportiva che sta facendo cose davvero eccezionali e che merita sostegno e ammirazione da parte di tutti.

A partire da ieri, le atlete dell’Asd Lucky Friends saranno ospitate ogni martedì e giovedì dalle 18.30 alle 19.30 e si alleneranno nella sala “Falcone e Borsellino”.

“Siamo davvero felici di ospitare queste ragazze, - dichiara il presidente dell’Ala Armando Caputo - così come siamo stati amareggiati dal dover ospitare qualche giorno fa, la riunione del direttivo Radio Club Lamezia. La loro sede è stata vandalizzata e incendiata, e le loro più importanti attrezzature sono state rubate. Il Radio Club Lamezia è stato negli anni un supporto importante nell’organizzazione delle serate del festival Trame. Questo in fondo è sempre stato il nostro modo di fare e di pensare; lamentarsi poco, e provare quanto possibile per sostenere chi ha delle necessità. Dovrebbe essere così per tutti, viste le enormi difficoltà in cui versa la nostra Città.”

“Siamo contenti, - ha detto invece il presidente dell’associazione Asd Lucky Friends Rosario Cortese - che dopo tante vicissitudini abbiamo toccato con mano la vera solidarietà che ci porterà ad osservare il nostro futuro con più serenità continuando nel nostro lavoro per raggiungere nuovi obiettivi. Annunciamo ufficialmente, con immenso piacere, che la conferenza stampa di presentazione della convocazione dei nostri atleti ai giochi olimpici mondiali di Abu Dhabi 2019 si terrà nel mese di marzo proprio qui al Civico Trame.”