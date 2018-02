Controlli nelle case popolari di Rossano: due arresti e undici denunce

Due arresti e 11 denunce. È il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri di Rossano nelle case popolari di Piazzale Adele Russo. L'attività, che ha visto impegnati una quarantina di carabinieri della Compagnia cittadina e del 14° Battaglione Carabinieri “Calabria”, è stata svolta con l'aiuto dei Vigili Urbani del Comune ed insieme ai funzionari dell’Aterp e di tecnici delle società che gestiscono le reti elettriche e del gas.

I controlli, iniziati nel corso della mattinata di oggi e prolungatisi fino al primo pomeriggio, hanno interessato 30 appartamenti I militari hanno verificato le varie utenze riscontrando una serie di allacci abusivi alla rete elettrica attraverso la manomissione dei contatori. Due donne, note alle forze dell’ordine, sono così finite in arresto per il reato di furto aggravato di energia.

Denunciate in stato di libertà, inoltre, undici persone per furto di energia, invasione di edifici e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. I carabinieri, ora, vaglieranno anche quanto scoperto durante i sopralluoghi e, con l’ausilio dei tecnici, valuteranno eventuali provvedimenti da adottare relativamente ad alcune costruzioni presenti per cui non sono state riscontrate le previste autorizzazioni. Sono state eseguite una serie di perquisizioni, sia domiciliari che veicolari.