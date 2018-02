Crotone. Approvazione bilancio Comune. Carcea: “fatto un buon lavoro”

"Un piano triennale di opere pubbliche che, già per il primo anno, prevede 36 milioni di euro di investimenti, in opere importanti per Crotone e per i crotoniati è emerso ieri durante il Consiglio Comunale. “Un risultato reso possibile in concerto con la Regione Calabria; siamo riusciti infatti a liberare risorse che erano dimenticate e prigioniere nei meandri della Pubblica Amministrazione regionale”

Lo afferma in una nota il consigliere della maggioranza, Renato Carcea, aggiungendo che il bilancio di previsione approvato ieri in Assise certificherebbe "che si è fatto un buon lavoro e che alla città sono stati assicurati una quantità di interventi che non si vedeva da almeno due decenni e che aiuteranno Crotone a crescere e svilupparsi assicurando opportunità ai cittadini; ce l’abbiamo fatta, a dispetto di tanti miscredenti”.

“Ed a proposito di “Qualità della Vita”, dopo quasi un ventennio sarà adottato un nuovo strumento di regolazione del sistema urbanistico che punterà al recupero ed alla riqualificazione urbana, ponendosi l’ambizioso obiettivo del “consumo di suolo zero. Un atto coraggioso e fondamentale per lo sviluppo di Crotone; in una città nella quale la speculazione l’ha fatta da padrone ed è sotto i nostri occhi, finalmente si passa ad una politica dello sviluppo urbano” – prosegue la nota.

“Una decisione storica che taglia le mani e le gambe ai tanti speculatori ed avvoltoi del passato e del presente e che mira ad ottenere una diversa e migliore qualità della vita, dal punto di vista ambientale e sociale. Con l’adozione del documento preliminare del piano strutturale (Psc), inizia un percorso di confronto, di dialogo, di partecipazione e concertazione con tutti i cittadini che avranno l’opportunità di essere attori protagonisti del nuovo modello di pianificazione territoriale ed urbanistica di Crotone” conclude la nota.