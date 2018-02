Buona ripresa dell'Sbc di Crotone che vince in casa contro i Chicos. Una partita simile al recupero di due giorni fa contro gli Omega basket Cosenza dove nervosismo e imprecisione in campo hanno fatto cedere i padroni di casa negli ultimi due quarti.

Prese le giuste distanze nei primi due quarti, nei secondi finali coach Satiro smuove un po' la panchina mentre Chicos alza il ritmo allungando più volte in contropiede e recupera terreno.

Non basta a Chicos il finale di gara in rincorsa ancora grazie alla buona tenuta del gioco e concentrazione per i giovanissimi Crotonesi. In evidenza per i padroni di casa il buon lavoro di Sestito Andrea (2002) nei canestri da tre, oggi sono 4 (8 con gli Omega) e in fase di recupero, di De Roberto Serafino e Moscogiuri Ettore per il buon gioco offensivo e finalizzazioni utili.

Nei Chicos il lavoro offensivo di Presta F. è stato fondamentale per la tenuta di gioco e preciso nelle conclusioni.