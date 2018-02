Calcio, l’Amantea cade in casa contro lo Scalea

Sconfitta amara per l’Amantea che cade in casa per 2 a 0 contro lo Scalea. Uno degli scontri diretti più importanti di questo finale di stagione che vede la squadra blucerchiata allontanarsi dalla zona della salvezza diretta. Un gol per tempo regala i 3 punti allo Scalea, con la squadra di casa che però ha dato parecchio filo da torcere agli avversari soprattutto nella prima frazione di gioco ma non è bastato.

“È stata una partita fatta male anche se il primo tempo siamo stati in partita e abbiamo preso gol solo allo scadere. – afferma mister Alfonso Caruso – È un risultato negativo che probabilmente ci taglia fuori dalla corsa per salvarci evitando i play-out. C’è molto rammarico perché la situazione è abbastanza brutta ma dobbiamo uscirne da soli senza fare tanti calcoli. Dobbiamo cercare di fare quanti più punti da qui alla fine per avere una posizione migliore nella griglia play-out”.

“In questo momento la squadra è in difficoltà dal punto di vista tecnico, numerico e morale. Solo con il lavoro possiamo cercare di fare meglio e venirne fuori. Forse in questo momento più che io sarebbe più opportuno che si esprimesse la società e spiegare bene come sono le prospettive e il futuro per cercare tutti quanti di stare più vicino alla squadra e uniti per dare una mano a questi ragazzi che l’impegno ce lo stanno mettendo sempre. Quindi, dovremo cercare tutti quanti di stare meglio”.

IL TABELLINO