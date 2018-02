Cosenza, l’appello di Noi: “fermare colata di cemento nel quartiere Gergeri”

“Venga fermata la corsa al cemento perché si attuino le direttive europee dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile! L'Amministrazione Comunale di Cosenza termini le opere pubbliche iniziate e abbandonate come il Centro Polifunzionale e le piscine sul lungofiume, il contratto di quartiere di Santa Lucia e il parcheggio di Portapiana”.

È l’appello accorato di Rete Umana all'amministrazione locale, il movimento infatti conduce da tempo un vasto progetto di rigenerazione territoriale per il recupero del centro storico cittadino e che denuncia luoghi divenuti ormai “un ricettacolo di ogni sorta di abbandono e incuria, in cui dilagano anche fenomeni di micro-criminalità. Terminare le opere pubbliche lasciate al degrado – conclude il movimento Noi - deve essere oltre che una missione, un dovere istituzionale al quale non si può più abdicare”.