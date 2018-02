Appartamento avvolto dalle fiamme a Crotone, forse corto circuito

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Un pericoloso incendio ha colpito oggi un’abitazione in via Equador a Crotone, una parallela a Via Nazioni Unite, nel popoloso quartiere cittadino di Tufolo-Farina.

L’allarme è scattato alle 9:20 di questa mattina, con una telefonata alla sala operativa dei vigili del fuoco del Comando Provinciale del capoluogo, che segnalava del fumo che fuoriusciva da un appartamento.

Sul posto si sono subito precipitati due automezzi, un’Auto Pompa Serbatoio ed un’autobotte in supporto. Giunti sul luogo dell’incendio i vigili hanno così appurato che le fiamme si erano propagate su gran parte dell'appartamento, che è posto al piano terra ed al momento fortunatamente disabitato.

I pompieri hanno poi cercato di spegnere il rogo ed evitare così il pericolo che l’incendio potesse propagarsi anche alle abitazioni vicine.

Una volta spente le fiamme che - almeno stando ai primi accertamenti effettuati sul posto - si presume divampato a seguito di un corto circuito, i vigili hanno segnalato e chiuso l’appartamento che è stato interessato da danni strutturali dovuti al forte calore.