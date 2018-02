Lavoro: cantieri irregolari nel centro storico di Crotone

Verifiche effettuate da personale dell’Ispettorato territoriale del lavoro in collaborazione con la Questura di Crotone nel mese di febbraio hanno permesso di scoprire tre cantieri edili sottoposti a controllo nel centro storico di Crotone sono risultati tutti irregolari per il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e due di essi anche per il mancato rispetto delle norme relative alla correttezza dei rapporti di lavoro.

In uno dei cantieri controllati - secondo quanto reso noto - è stato trovato intento al lavoro un lavoratore di nazionalità ucraina, privo di permesso di soggiorno, quindi completamente in nero, reato per il quale il titolare dell’attività sarà denunciato.

Sempre nel centro storico sono state ispezionate altre 2 attività commerciali, una delle quali risultata irregolare per il mancato rispetto degli obblighi assicurativi. Nel corso del controllo effettuato in una pizzeria del centro cittadino, è stato trovato intento al lavoro un minorenne, privo quindi dei requisiti di età minima previsti dalla legge per l'avvio al lavoro, reato per il quale il titolare dell’attività commerciale è stato denunciato.

In totale sono state contestate sanzioni amministrative, elevate ammende per sanzioni penali, recuperati contributi previdenziali e assicurativi per un importo complessivo superiore a 12 mila euro.