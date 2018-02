Incidente a Vibo, auto sfonda la vetrina e finisce in un negozio

Ha perso il controllo del mezzo e ha sfondato la vetrina del negozio BluKids sulla trafficata via Santa Maria Dell'Imperio, in pieno centro cittadino. È successo a Vibo Valentia, dove la persona al volante dell’auto, per cause in corso dia accertamento, è finito dentro l'attività commerciale.

Momenti di paura e panico sono stati registrati all’interno del negozio dove erano presenti il titolare, i commessi e dei clienti. L’incidente non ha fatto registrate feriti gravi. Sul posto sono arrivati l’ambulanza del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale.