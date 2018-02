Gara elisoccorso “truccata”, dirigente medico torna in libertà. Sospeso dal servizio

È tornato in libertà Eliseo Ciccone, dirigente medico dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, responsabile della centrale operativa del Suem 118 (il servizio urgenza-emergenza medica) e coordinatore e responsabile del servizio di elisoccorso regionale, indagato nell’operazione che lo scorso 6 febbraio avrebbe messo in luce un presunto sistema capace di alterare il contenuto del capitolato tecnico di una gara d’appalto - del valore di oltre 100 milioni di euro - prevista per affidare il servizio di elisoccorso sanitario cosiddetto “Hems” (acronimo di Helicopter Emergency Medical Service) in Calabria.

Il Tribunale del riesame di Catanzaro ha infatti accolto la richiesta avanzata dalla difesa del medico e ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio di dirigente del servizio 118 e di coordinatore del servizio regionale di elisoccorso, riservando in 45 giorni il deposito della motivazione.