Tragedia nell’Alessandrino, muore pastore di 75 anni. Era calabrese

È stato trovato in mezzo alla neve, il cadavere di Vincenzo Perri, pastore di 75 anni, deceduto forse a causa delle basse temperature.

L’uomo, originario della provincia di Catanzaro, era ad Asti, dove abita la famiglia, ma da tempo era domiciliato a Cerrina, in una roulotte posizionata a Piancerreto.

Questo pomeriggio, intorno alle 13.30 i carabinieri stati allertati dai familiari che non riuscivano a mettersi in contatto con lui. A seguito di approfondite ricerche la figlia dell’uomo ha trovato il corpo senza vita del padre. Era, come dicevamo, nella neve e in mezzo ai campi; forse uscito dalla roulotte per controllare il gregge di pecore quando potrebbe essersi sentito male.

Il corpo è stato ricomposto all'obitorio ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria ma, da una prima ricostruzione, non ci sarebbero dubbi sul fatto che la morte sia attribuibile ad un malore, provocato forse dall'esposizione alle basse temperature.

L’uomo, che era malato di diabete e aveva altre patologie, lascia due figlie, ed è stata proprio una delle due a trovarlo riverso a terra. I familiari infatti erano soliti fare visita al 75enne per portargli della biancheria pulita e generi di prima necessità.

La figlia che l'ha ritrovato è stata poi ascoltata dai carabinieri per ricostruire i dettagli della vita del padre.