Competenze digitali, bando da 4 mln di euro

Ammontano a 4 milioni di euro le risorse disponibili per il bando per la realizzazione di progetti formativi di sviluppo delle competenze digitali per oltre mille giovani calabresi diplomati e laureati. È quanto fa sapere la Regione che ha reso noto la pubblicazione in pre informazione dell’avviso pubblico del del Dipartimento lavoro.

Il bando, che rientra nel Programma di azione e coesione (Pac) 2014-2020, è indirizzato alle qualificazioni dell’offerta di istruzione e formazione tecnica professionale, ad azioni formative professionalizzanti connesse con i fabbisogni dei sistemi produttivi locali e in particolare al rafforzamento dell’ Istruzione e formazione tecnico superiore (Ifts) e dei Poli tecnico professionali in una logica di integrazione e continuità con l’istruzione e la formazione professionale iniziale e in stretta connessione con i fabbisogni del tessuto produttivo.

Possono partecipare all’avviso le Università pubbliche calabresi e gli enti accreditati per la Formazione superiore unicamente in partenariato con imprese aventi almeno sede operativa in Calabria. Saranno finanziati i percorsi formativi finalizzati al conseguimento di un Attestato di qualifica professionale collegato alle figure professionali di livello B (tecnico) e C (responsabile). Specificatamente, con questo bando si intende favorire l’affermazione di una nuova cultura digitale contribuendo alla diversificazione innovativa dell’economia regionale, alla riqualificazione dei settori tradizionali, all’innalzamento dei profili tecnici operanti nelle imprese.

L'obiettivo è di contribuire allo sviluppo delle competenze scientifiche, tecnologiche, tecniche e professionali di un segmento cruciale dell’infrastruttura formativa regionale chiamata a concorrere alla realizzazione di una filiera formativa capace di rispondere alla domanda delle filiere produttive regionali per favorire la diffusione delle competenze digitali considerati rilevanti per le politiche di sviluppo e di crescita della Calabria.

“Un bando necessario – ha dichiarato il presidente della Regione Mario Oliverio – per chi si appresta ad entrare nel mondo del lavoro per i quali è richiesta sempre con maggiore propensione un apprendimento continuo basato proprio sulla conoscenza e sull’innovazione. Un intervento formativo su larga scala, finanziato con risorse importanti, attraverso il quale vogliamo favorire l’acquisizione di competenze digitali fondamentali per assicurare l’accesso dei disoccupati alle nuove istanze del mercato del lavoro e per riqualificare, dal punto di vista professionale, chi è uscito dallo stesso proprio per carenza di competenze. Un bando che nasce dalla consapevolezza che per rilanciare il sistema produttivo della Calabria è necessario accompagnare una riqualificazione innovativa per sostenere le sfide tecnologiche imposte dall’ampliamento dei mercati”.