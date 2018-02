Avis Cariati, bilancio 2017 positivo

Bilancio positivo per l’Avis di Cariati. Tantissime le sacche di sangue raccolte grazie ai volontari nonostante sia effettivamente diminuito il numero di donatori a causa dei sempre meno giovani presenti sul territorio che purtroppo lasciano la nostra terra. A tracciare il bilancio dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue di Cariati, che si conferma positivo rispetto agli obiettivi della raccolta, è il presidente Damiano Montesanto in occasione dell’assemblea annuale svoltasi nei giorni scorsi nei locali della Lega Navale. Montesanto si è detto molto soddisfatto per gli obiettivi raggiunti nell’anno passato e, insieme agli altri soci, si prefigge di raggiungerne ulteriori, ancora più ambizioni, nel nuovo.

All’assemblea, convocata per rispettare gli adempimenti statutari dell’approvazione del bilancio preventivo 2018, del consuntivo 2017, della nomina dei delegati alle assemblee provinciale, regionale e nazionale, ha partecipato, tra gli altri, Antonio Reppucci il Commissario Prefettizio del Comune di Cariati, già prefetto di Cosenza, Catanzaro e Perugia, che si è detto vicino e amico dell’Avis e ha invitato tutti a sostenere la sezione Avis di Cariati per fare sempre meglio e di più.

A complimentarsi con il lavoro portato avanti dal presidente Montesanto è stato Giuseppe Spataro del centro trasfusionale di Rossano che ha lodato gli standard quantitativi e qualitativi raggiunti e per la continuità e l’impegno nella raccolta di sangue nel territorio. Nel corso della serata sono stati premiati anche i soci che hanno raggiunto le 10, 20, 30, 40 e 50 donazioni.