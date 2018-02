Comune di Crotone. Bilancio approvato, ma senza minoranza niente numero legale

Il Consiglio Comunale di Crotone, presieduto dal presidente Serafino Mauro, e dopo la relazione dell'assessore al Bilancio Benedetto Proto, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 e il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

Un atto fondamentale per la programmazione e l'attuazione degli interventi per la città e che posta un totale di 36 milioni per investimenti in opere pubbliche previste dall'amministrazione Pugliese.

Una seduta del Consesso, comunque, che avrebbe rischiato di poter oggi saltare se non vi avessero partecipato anche i consiglieri della minoranza, i due Cinquestelle che hanno votato contro come i quattro del Pd. A favore Megna e Devona.

IL DETTAGLIO DEGLI INVESTIMENTI