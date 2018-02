Politiche 2018: schede elettorali fornite di “tagliando antifrode”

L'Ufficio Elettorale del Comune di Cosenza informa che a partire dalle elezioni politiche, che si terranno il 4 marzo 2018, in base alla riforma della legge elettorale entrerà in vigore il cosiddetto 'tagliando antifrode'.

Ciò significa che ogni scheda, sia per l’elezione della Camera che per quella del Senato, sarà dotata di un apposito tagliando rimovibile con codice progressivo alfanumerico generato in serie, che dovrà essere rimosso dal presidente del seggio, dopo che l’elettore avrà espresso il voto, e prima dell’inserimento della scheda nell’urna.

È una modifica importante in quanto l’elettore, dopo aver votato in cabina e dopo avere ripiegato ciascuna scheda, dovrà riconsegnarle al presidente dell'ufficio di sezione e, quindi, NON dovrà assolutamente inserirle lui stesso nell’urna.

Il presidente dell’ufficio di sezione controllerà che il codice alfanumerico riportato su ogni scheda restituita dall’elettore coincida con quello annotato sulla lista sezionale al momento della consegna delle schede all’elettore stesso; solo a quel punto, e mantenendo sempre la scheda ripiegata così come consegnata dall'elettore, il presidente strapperà il tagliando antifrode (cioè l’appendice perforata della scheda stessa recante il bollino adesivo numerato), che sarà conservato in un'apposita busta, e la scheda potrà essere inserita nell'urna.

Qualora l’elettore restituisse la scheda priva del tagliando antifrode o con un codice alfanumerico diverso da quello corrispondente alla scheda consegnata, la scheda sarà annullata e l’elettore non sarà più riammesso a votare.

Resta inalterato il divieto di introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.