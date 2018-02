Auto incendiata nel vibonese, sale a 15 il bilancio dall’inizio dell’anno

Ennesima auto incendiata questa mattina presto intorno alle ore 5 a Favelloni, frazione del comune di Cessaniti. Salgono così a 15 le auto ed i mezzi in fiamme nel Vibonese dall'inizio dell'anno.

Per cause in corso di accertamento, l’auto, parcheggiata sulla pubblica via in una zona centrale del paese, è stata danneggiata da un incendio. Sul posto per spegnere le fiamme i vigili del fuoco di Vibo Valentia. I Carabinieri hanno avviato indagini sull’accaduto.