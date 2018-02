Operazione “Stupor Mundi”: due condanne per droga a Siderno

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Siderno hanno arrestato Alessandro Pannunzi, 45enne, e il cognato Francesco Bumbaca, 41enne, entrambi del posto, destinatari di un ordine di esecuzione pena emesso dalla Procura di Reggio Calabria. I due, infatti, devono scontare un residuo pena per associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti.

La condanna è relativa all’operazione “Stupor Mundi” conclusasi a maggio del 2007 a Reggio Calabria con 40 arresti e con il sequestro di cocaina per un valore commerciale di circa 60 milioni di euro. L’indagine ha consentito di comprovare i rapporti tra la ‘ndrangheta e i cartelli colombiani produttori di cocaina. La notevole dimensione del traffico era desumibile dalla dimostrata capacità degli arrestati di acquistare fino a 3 tonnellate di stupefacente allo stato puro direttamente dalla Colombia, che giungevano attraverso l’Olanda in Piemonte ed in Lombardia.

Alessandro Pannunzi è figlio di Roberto, attualmente detenuto, ritenuto un vero e proprio broker della cocaina, capace di combinare traffici internazionali con i più importanti cartelli della droga sudamericani.