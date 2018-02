Marijuana nascosta nel canneto, due arresti a Briatico

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

I Carabinieri di Briatico hanno arrestato due giovani R.E. 23 anni ed F.E. 22 anni, per detenzione ai fini di spaccio di marijuana. I militari, si erano appostati dopo aver rinvenuto un sacchetto contenente la droga, stranamente lasciato incustodito all’interno di un campo lungo la strada statale 522 in località “San Leo”.

Quando i due sono giunti sul posto a recuperare la droga è scattata l’operazione dei carabinieri che ha portato immediatamente all’arresto dei ragazzi, uno dei quali già gravato da precedenti per droga.

Nel sacco quasi 300 gr. di marijuana già suddivisa in dosi, pronte per la vendita del sabato sera, ed un bilancino di precisione. A casa di uno dei due sono stati rinvenuti, inoltre, dei semi di Canapa pronti per la coltivazione della pianta.

Chiaramente i due giovani, dopo essere stati portati in Caserma, sono stati tradotti nel Carcere di Vibo Valentia a disposizione dell’A.G. procedente.