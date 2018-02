Neve nelle zone interne della Calabria, strade percorribili

Mattinata sostanzialmente tranquilla in Calabria, dove per oggi erano attesi i primi effetti dell'ondata di maltempo che sta imperversando su tutta l'Italia.

Durante la notte è nevicato nelle zone di montagna, ma non a quote basse. Qualche disagio- scrive Agi - si è verificato ieri sera su alcuni tratti stradali, a partire dalla provincia di Cosenza, dove si sono registrate abbondanti nevicate nella zona del Valico della Crocetta, tra Paola e San Fili mezzi spazzaneve dell'Anas e pattuglie della Polizia Stradale hanno lavorato incessantemente per evitare disagi maggiori.

Le temperature sono scese sensibilmente, ma Anas e Protezione Civile hanno fatto sapere che nella mattinata di oggi tutte le strade sono percorribili.