Basta vittime sulla S.S. 106

Un incidente stradale è avvenuto nella notte sulla Strada Statale 106 tra Isca Marina e Badolato, nel catanzarese. Due le auto rimaste coinvolte, una Fiat Punto e una Peugeot 107, tre i feriti gravi.

Sul posto le forze dell’ordine per determinare le cause dell'impatto, in cui una delle due vetture si è capovolta, e i sanitari del 118 che hanno trasportato le vittime all'ospedale di Catanzaro.