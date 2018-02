Nuoto Master, Campionati regionali: pioggia di medaglie per la Sport4life

Sono 6 le medaglie d’oro, 2 d’argento e 2 di bronzo ed un record regionale: questi i risultati conseguiti stamane per i Campionati Regionali Master 2018, disciplina della Federazione Italiana Nuoto svolti a Cosenza.

Presenti 24 società, di cui 9 fuori regione, e 250 atleti tra ex agonisti e corsisti provenienti dalla scuola nuoto, tutti uniti dalla voglia di condividere la passione per il nuoto.

La Sport4life, composta da 15 atleti allenati da Rocco Furfaro si è fregiata di una doppietta d’oro per Valeria Guerra nella categoria M45 nei 50 dorso e 50 stile libero. Ancora più soddisfacenti i risultati di Maria Luisa Iacoe nella categoria M50 che oltre alla doppietta d’oro nei 400 e 800 stile libero ha battuto il record regionale di tutta la categoria femminile negli 800 e che darà l’accesso ai campionati nazionali.

Medaglia d’oro anche per Remigio Armano nella categoria M45 nei 200 misti e una per Olga Petrucci M55 nei 50 stile. Medaglia d’ argento per Salvatore Alfano M45 nei 50 dorso e una per Alessandro Branca M45 ai 50 farfalla. Due bronzi per Mario Gentile M55 nei 400 stile libero e Rocco Rosa M45 nei 50 rana.

“Siamo molto soddisfatti – commentano il presidente Carmine Manna e Remigio Armano, capitano della squadra. Parola d’ordine: mettersi in gioco. Speriamo di continuare così e raggiungere traguardi sempre più importanti. Abbiamo sempre puntato sulla costruzione del gruppo – concludono. Il nuoto è uno sport individuale, il rischio è la monotonia ed è quindi importante creare la squadra, che motiva allenamenti e gare. Ci divertiamo senza trascurare i piazzamenti e a breve lavoreremo anche per il sociale”.