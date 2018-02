Triplice impegno sportivo per la Sakro: ottimi risultati per Carvelli e Cottone

Lo scorso 25 febbraio si è distinta anche la Scuola Atletica Krotoniate, alla mezza maratona di Barletta - Half Marathon Pietro Mennea – insieme ad altri 2.800 atleti di 299 società diverse provenienti da tutta Italia nella gara intitolata al mitico campione Pietro Mennea.

Oltre agli atleti krotoniati, ha corso anche il crotonese Antonio Carvelli, della Interforze Torino, noto nella città pitagorica per il suo impegno nel running e per le continue partecipazioni alla maratona di New York.

I più giovani atleti della Scuola Atletica Krotoniate sono stati invece impegnati nella seconda tappa del Calabria Cross a Lamezia Terme, nelle categorie esordienti, ragazzi e cadetti. Grande soddisfazione è stata espressa dai giovani per i miglioramenti fisici raggiunti, specie in vista dell’appuntamento della terza e penultima tappa della corsa campestre che si svolgerà proprio a Crotone il 4 marzo mattina nel 1° Trofeo Città di Crotone.

Infine a Vibo Valentia l’atleta krotoniate Federico Cottone ha preso parte al Campionato Regionale di Cross categoria allievi e assoluti continuando il suo percorso formativo di crescita insieme al coach Scipione Pacenza.

Molti spunti di riflessione e insegnamenti per Cottone sono giunti nella tappa di Vibo, che lo ha visto salire sul secondo gradino del podio nella sua categoria, a pochissimi secondi dalla medaglia d’oro.