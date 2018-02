Aria artica in discesa verso la Calabria: attesa neve e temperature in picchiata

Inizierà a cadere da questa notte, partendo dapprima dalla Campania e dalla Puglia per poi estendersi in Basilicata e arrivare in Calabria.

La neve è dunque attesa nelle prossime ore e a quote relativamente basse, al di sopra dei 300-500 metri, con locali sconfinamenti fino alle pianure.

Dalla tarda mattinata di domani, lunedì 26, si aggiungeranno poi dei venti settentrionali da forti a burrasca sia sulla nostra regione che in Sicilia, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Questo il quadro delle previsioni emanate poco fa dalla Protezione Civile nazionale e che annunciano l’ingresso di aria fredda di origine artica che sta interessando le regioni centro-settentrionali per poi estendersi gradualmente - già dalla prossima notte - al Sud, portando un marcato calo delle temperature e nevicate fino a quote di pianura e venti forti dai quadranti settentrionali.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, avverte ancora la Prociv, potrebbero causare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino consultabile sul sito del Dipartimento.