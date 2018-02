Il treno a vapore torna a sbuffare, in estate si parte da San Giovanni in Fiore

Il Treno a Vapore quindi, entro la prossima estate, tornerà a sbuffare anche a San Giovanni in Fiore completando il proprio percorso che attraversa il Parco Nazionale della Sila.

Questo è il prossimo obiettivo prefissato dal presidente della regione Mario Oliverio, dopo la riapertura della tratta ferroviaria turistica silana da Moccone a San Nicola-Silvana Mansio, - considerata fra le 18 linee ferroviarie storiche e turistiche di interesse nazionale - riconfermato anche dalla Giunta regionale e da Ferrovie della Calabria.

A breve sarà pubblicato infatti il Bando di Gara, per l’affidamento dei lavori di ripristino funzionale della tratta San Nicola-San Giovanni in Fiore a fronte di un impegno finanziario della Regione di oltre 2 milioni di euro.

"Ringrazio Ferrovie della Calabria - afferma il Presidente Oliverio in una nota - per la professionalità dimostrata nella realizzazione di questo progetto. I risultati di questi primi mesi di esperienza dimostrano che questa opera costituisce un importante attrattore per il vasto altopiano Silano. Con questo investimento si realizza una seconda tappa del recupero e valorizzazione di una ferrovia storica che non a caso ha ottenuto il riconoscimento del Parlamento tra le ferrovie storiche italiane”.

“Il nostro obiettivo - conclude Oliverio - è quello di realizzare attorno alla linea ferroviaria attività turistiche, enograstronomiche ed imprenditoriali capaci di fare esprimere le peculiarità e potenzialità del territorio che sono enormi".