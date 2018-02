Controlli alla Movida notturna: sequestrati 20 chili di alimenti non tracciati

Venti chili di alimenti non tracciati sono stati sequestrati dai carabinieri di Vibo Valentia, in collaborazione con i colleghi del Norm della Compagnia, del Nas di Catanzaro e del Nil.

A seguito di un controllo nei locali del centro storico della città, i militari hanno hanno trovato la merce all’interno di due locali: prodotti ittici, pane e carne che erano tutti senza alcuna indicazione relativa alla loro provenienza.

Sono stati poi identificati 36 avventori, ed elevate multe per un totale di 2.500 euro per la mancanza delle apparecchiature per la rilevazione del tasso alcoolemico e la mancata affissione dei cartelli di divieto fumo.