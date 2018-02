Notte di fuoco nel crotonese: ad Isola negozio in fiamme, auto incendiata a Cirò

Un incendio - divampato poco dopo le 2 e 40 della notte appena trascorsa - ha coinvolto un’attività commerciale del crotonese.

Le fiamme hanno interessato, in particolare, un negozio di scarpe di via Galeazzo, nella popolosa cittadina di Isola Capo Rizzuto, e sul posto sono immediatamente accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale del capoluogo.

Il veloce intervento dei pompieri, giunti con ben due automezzi, ha così consentito di spegnere le fiamme prima che le stesse potessero propagarsi non solo nel resto del negozio ma anche ad alcuni appartamenti vicini.

Sul luogo anche i carabinieri di Isola Capo Rizzuto che stanno indagando per risalire alla causa che ha scatenato il rogo.

Nella stessa notte, i vigili del distaccamento di Cirò Marina, invece, sono intervenuti in via Isernia del comune costiero del crotonese, per l’incendio di un’autovettura.