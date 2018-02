Volley, ko per il Cetraro. Sconfitta con il Kratos Eventi Bisignano

Tenere duro, fino alla fine. E anche la gara contro il Cetraro ormai andata agli archivi, con la sconfitta cratense al quinto set, certifica come c’è solo bisogno di stringere i denti. Non è bastato il discorso che il sindaco della città Francesco Lo Giudice ha fatto ai ragazzi in campo, non è bastato qualche sprazzo di gioco visto qua e là per vincere la contesa contro la squadra ultima in classifica. Momenti di blackout mentale, possiamo definirli così, quelli visti nel corso dell’incontro come nel primo set, lasciato in balia degli avversari che hanno vinto con dieci punti di distacco: a nulla sono valse le urla del rientrante mister Amodio, che ha più volte cercato di dare una scossa ai cratensi. Scossa che, se vogliamo, è arrivata nel secondo set, conquistato dal Bisignano con una buona reazione per 25-17.

Si deve reggere intanto la pressione: cosa che la Kratos ha fatto per un po’ nel terzo parziale, prima di crollare dal punto di vista mentale con errori in serie, ricezioni distratte e muri non troppo efficaci. Il Cetraro ha raccolto il set, per poi cedere nel quarto set alla reazione bisignanese, utile per il 25-23 che ha rimesso nuovamente la contesa in parità. Passate le due ore, si è andati così a giocarsi l’incontro all’ultimo campo, appannaggio degli ospiti che hanno conquistato la vittoria nonchè due punti. Per il team di Collina Castello un punto che ha mosso seppur di poco la classifica di Serie C, ma c’è da chiudere la stagione nei prossimi tre incontri in maniera nettamente migliore.

Kratos Eventi Bisignano – Cetraro 2-3 (15-25, 25-17, 23-25, 25-23, 7-15). Kratos Bisignano: Ferraro, Caputo, Todisco, Balestrieri, Groccia, Pugliese, Iaquinta, Amodio, Luca, Polizzo, Pignataro (L). Allenatore: Amodio. Cetraro: Ricco, Ruggiero, Scavelli, Moneta, Cilento, Pisani, Giglio, Aieta, Lanza, Orlando, D’Aquino, Spinella (L). Allenatore: Tundis.