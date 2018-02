Calcio a 5: brutto scivolone interno per il Futsal Kroton

Brutto scivolone interno del Futsal Kroton che al PalaMilone cede l’intera posta in palio al Città di Fiore che si impone per 4-1. La partita è stata tirata fino a dieci minuti dalla fine, infatti i crotonesi sono rimasti in partita quasi fino allo scadere e solo nei minuti finali hanno subito le due reti decisive.

Pronti via e già al secondo minuto gli ospiti si portano in vantaggio con il capitano Oliverio che solo davanti all’estremo ospite lo batte con estrema facilità. La rete subita smuove il Futsal Kroton che comincia a macinare gioco e al 19 minuto perviene al pari con Fabio Arcuri che su calcio di punizione batte il portiere ospite. I crotonesi vanno alla ricerca del vantaggio ma subiscono il secondo gol dei silani al 23 minuto con Guarascio che sfrutta al meglio una punizione a due concessa.

Nella ripresa nei primi 20 minuti le due squadre si fronteggiano alla pari ma oggi il Futsal Kroton ha le gambe pesanti e la mente offuscata e gli esperti silani ne approfittano siglando altre due reti, sfruttando anche gli errori di esecuzione del portiere di movimento dei crotonesi. Le reti sono state siglate da Simari al 20 e ancora da capitan Oliverio al 28. Con questa sconfitta i crotonesi rimangono ancora posizionati nelle zone calde della lotta per non retrocedere mentre il Città di Fiore sale al primo posto in classifica e dimostra ancora una volta di valere il posto che occupa.

Futsal Kroton: Caristo, Rizzuti, Arcuri Vincenzo, Perri ©, Basile, Marullo, Migale, Arcuri Fabio, Manfredi, Pugliese, Catanzaro, Oliverio. Allenatore: Raso Vincenzo.

Città di Fiore: Mosca, Bitonti, Leto, Fratto, Marano, Mennella, Cordua, Madia, Simari, Loria, Guarascio, Oliverio. Allenatore: Federico

Marcatori: 2 min. pt. Oliverio (CF), 19 min. pt. Arcuri Fabio (FK), 23 min. pt. Guarascio (CF), 20 min. st. Simari (CF), 28 min. st. Oliverio (CF).