Frana sulla statale 107 a San Fili, Vigili del fuoco a lavoro

Una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Cosenza sta lavorando sulla Strada Statale 107 in prossimità di San Fili, nel cosentino, per uno smottamento.

La frana ha causato la caduta di diversi alberi sulla sede stradale che è stata chiusa al traffico per consentire ai vigili del fuoco di provvedere al taglio degli alberi per ripristinare le normali condizioni di sicurezza della carreggiata e permettere la ripresa della circolazione dei veicoli. Non si registrano danni a persone.

Sul luogo dello smottamento anche i tecnici dell’Anas al fine di ripristinare la circolazione appena possibile. La strada statale 107 “Silana Crotonese” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni, il traffico è deviato sulla viabilità secondaria tra lo svincolo di Palombara e lo svincolo di San Fili.

