Nicotera. Scoperti e sequestrati 710 grammi di marijuana

Circa 710 grammi di marijuana sono stati scoperti e sequestrati dai carabinieri di Tropea durante un servizio di controllo del territorio volto non solo alla ricerca di droga.

Il primo quantitativo, una cinquantina di grammi, era nella camera da letto di un 59enne di Nicotera e che per questo è finito ai domiciliari.

Durante una perquisizione in un terreno abbandonato di Contrada Casa Bianca, invece, è stato trovato un sacchetto in plastica con dentro altri 650 grammi di marijuana ed ora sono in corso le indagini per risalire a chi li detenesse.

Proseguendo le attività, i militari, insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato Lavoro di Vibo Valentia e dei Nas di Catanzaro, hanno passato poi al setaccio anche alcuni esercizi pubblici.

Durante questi controlli, la titolare di un bar-pizzeria del centro è stata così deferita con l’accusa di detenere alimenti destinati al consumo umano in un cattivo stato di conservazione; ne sono seguiti il sequestro amministrativo di circa 10 chili di panini ed una sanzione da 1500 euro.

Denunciata anche la titolare di un’agenzia di noleggio e vendita di autoveicoli che avrebbe installato delle telecamere non autorizzate per controllare a distanza i lavoratori: per lei una salata sanzione amministrativa-penale.

Infine sono stati segnalati alla prefettura di Vibo, come assuntori di stupefacenti, tre soggetti trovati con in tutto 10 grammi di marijuana. Eseguite inoltre altre due perquisizioni domiciliari e altrettante veicolari.